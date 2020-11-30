台中捷運公司公佈中捷有另一節車廂連結器軸心也斷裂！市議員林祈烽、施志昌、鄭功進及黃守達等4人，在總質詢時呼籲市府要做好後續應變計畫，要求日本原廠更換新車輛，或是延長保固期限；未來車廂採購應更換廠商，最重要的是所有檢測報告都應公開上網供民眾檢視，有安全的捷運，才能挽回民眾的信心。

市長盧秀燕表示，現在最重要的因應辦法就是以安全為重，沒有安全就沒有一切，廠商要提出解決方案和所有的檢測報告，讓大家安心，不能為了通車而通車，也不能為了場站開發而通車，一定要以安全為重。

林祈烽說，中捷公司今天公佈的報告令人震撼，竟然還有另一節車廂也有連結器軸心斷裂的狀況，而且還有6節車廂無法拆解檢測，中捷公司是不是買到市場上所謂的「車王」，否則怎麼有這麼嚴重的安全問題？按照一般民眾買到瑕疵車的作法，不是要求換新車就是要延長保固年限，中捷董事長應該要去談判爭取，而不是僅要求日本原廠更新零件修復而已。

林祈烽質疑，台中人等這一條捷運等了11年，結果通車不到一星期，就因車廂牽引軸心斷裂而全面停駛，為什麼先前捷運公司在內部測試一年多都沒有問題？等到營運許可都通過了，都開始載客試營運了，就出現這個大包，包括北捷、台鐵和高鐵等軌道運輸公司，為什麼他們採購的車輛就沒有這個問題，業界又有什麼反映？

林祈烽說，車廂連結器軸心斷裂是嚴重瑕疵，未來市府興建的捷運和車廂採購，應避免再向日本這家公司採購，更重要的是，此次檢測找來的第三公正單位和檢驗報告都應該公開上網讓民眾檢視，市府也要做好後續的因應措施，不要影響民眾未來對搭乘捷運的信心，還有場站的開發和票務營收等等問題，市府都要提前因應評估。

交通局長葉昭甫強調，列車檢測有分許多不同的項目，都由不同的第三方單位做檢測，這第三方公正單位是經廠商及北捷、中捷公司開會認可找來的，像是工研院、台灣檢驗中心等等，市府一定會把最後的確認結果跟各位市民報告說明。

(中時 )