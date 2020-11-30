【愛傳媒蔡詩萍專欄】看到行政院長蘇貞昌的施政報告，由於開放美豬議題，被國民黨團阻擋了12次。

本以為該有解套機制了吧？！總不能朝野一直對抗下去，不是嗎？但第十三次的上台，又告幻滅。因為，國民黨團更狠，備足了豬內臟侍候，搞得立法院一陣血腥惡臭，朝野立委還打成一團。

這個美豬情結，看來要破解，並不容易。但有沒有可能呢？有！不過，答案一定不在國會。

國會要解決，靠肢體衝突，靠朝野立委數人頭，都可以解決掉美豬的「國會關卡」。然而，卻解決不了，美豬在國人心目中的糾結，與情緒。

以前亞歷山大大帝，面對無人能解的「高爾丁死結」，他一話不說，揮刀就砍掉它。這對蔡英文總統，不知有何啟發？最爛的啟發，是擺爛。任由國會朝野對抗，最後靠多數暴力過關。

國會確實是比實力的地方。但，問題是，美豬開放，是牽扯一堆民生的議題。贏得了國會多數，不見得贏得了民意的多數！以反對運動起家的民進黨，按理講，最懂這道理的，不是嗎？

就連國民黨現在連續杯葛閣揆上台的戲碼，正本溯源，民進黨還是始作俑者呢？沒道理，不知道該怎麼解決的。

依我看，答案只有一個：就是權力的傲慢。此外，若還要勉強再找一個理由，很抱歉，還是權力的傲慢。而且是，蔡英文的權力傲慢。

為何我要這麼說呢？很簡單。蔡英文總統不知道「開放美豬進口」的敏感度嗎？

她自己帶頭反對過的。她豈會不知？！知道很敏感，卻不願意多溝通。這就是傲慢。換了位子，換了腦袋。由於開放美豬進口，很敏感。所以注定了，不是國會多數這層次可以解決的。

重要的，是說服民眾。或，至少，不讓民眾過度憂心，這難道不是一直把「謙卑」老在嘴上的蔡英文總統，至少該表達出來的態度嗎？

要讓民眾信服，或至少不擔心，自己不是沒有選擇餘地的。在公共政策上來說，並不是件困難的事。

只要，政府確實有一套作法，讓美豬在市場上，不致於跟台豬「混淆」，就解決了。

台灣人民有那麼笨，不知道從藍到綠，不管是姓馬的執政，還是姓蔡的執政，都要承受美國的壓力，陸續開放美牛美豬的進口嗎？

台灣人民當然知道。

尤其，在迫切需要美國大力挺台，以對抗中國的鴨霸時，台灣人民怎麼會不懂，這是國安層級的選擇呢？

但，關鍵仍在，人民需要政府一個道歉，一個說法，一個保證，因為，你綠營之前是怎麼反對開放的？你不該為自己的「昨非今是」說個抱歉嗎？（同理，適用於藍營）

說了，人民會懂。不說，就是傲慢。

一個說法是，你為何開放，開放是不是為了取得美國更大的支持，是不是台灣不得不然的選擇。你民進黨執政，必須扛下這包袱，這是為了台灣更大的目標，更安全的處境。

如果實情是這樣，有何不能說的？

說了，是溝通，台灣人民會懂，會諒解。但妳蔡英文總統就是不說，不說，就是傲慢。

一個保證是，市場開放了。但政府有政策，可以讓市場區隔，選美豬，選台豬，都是品牌區隔，是價格區隔。

美豬含有萊劑，到底對人體有無傷害？

如果，真如政府信誓旦旦，影響不大，那你總統府、行政院，可以優先示範，每天的便當以美豬為主，不就以昭公信了嗎？

過去，每次發生食安爭議，政府官員不是最愛站成一排，在鏡頭前，每人一口，口口愛台灣嗎？

美豬議題，為何不能這樣，以釋眾疑呢？

如果，市場疑慮，確實不能以「官員集體登台表演」來解決，那好，就明確訂出規範，讓廠商，讓消費者，自行從價位，從偏好，去選擇，難道有這麼困難嗎？

這些林林總總的問題，為何喧呶至今，始終沒個以昭公信的機制，可以運作呢？

原諒我這長期觀察政治的人，不得不說：問題都出在蔡英文總統的風格上，她太驕傲。她太傲慢了。她不屑跟人民溝通。

從她不但拒絕跟國民黨主席江啟臣的辯論，即可看出。她不僅不屑辯論，她甚至還暴露，她最令人驚訝的傲慢，你江啟臣還是會去立院做好你的立委角色吧！

這是什麼意思？！堂堂一位最大在野黨主席，在蔡英文總統的眼裡，不過是「一席立委而已」！於是，她幹嘛要紆尊降貴，跟你辯論？！

但，蔡英文似乎忘了，當年她要求跟馬英九總統辯論ECFA的時候，她也僅僅是一位在野黨主席，連立委都不是啊～

馬英九總統有拒絕跟她辯論嗎？沒有。馬英九總統很認真的，跟她這位在野黨主席辯論了。

什麼叫傲慢？很抱歉，單單就總統願不願意，與在野黨主席，就事論事，辯論舉國關切的公共議題來看，蔡英文遠比馬英九，「傲慢」多了！

美豬議題，牽扯台美關係，台灣人懂的其中的「眉角」。但台灣人民不懂的是，妳蔡英文總統，跟台灣人一個說法，透過與在野黨主席辯論，給一個溝通，有那麼困難嗎？

除非，妳根本瞧不起台灣人民？！

不願意溝通的蔡英文，只好「犧牲」蘇貞昌院長，在立法院一次又一次的，被國民黨杯葛了！

作者為知名作家

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(中時新聞網)