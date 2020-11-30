【愛傳媒陳玲玲專欄】天涼了，喝個熱呼呼的雞湯，甚好！

有一次請法國設計公司總裁吃飯，我選了冀園雞湯，進門幾十個砂鍋，頗有氣勢，滾滾濃郁的雞湯，搭配厚蔥油餅及乾扁四季豆夾葱餅，老法露出了驚嘆的表情！多年都沒有忘懷，非常欣賞我們的美食！

驥園已經開業有四十多年，迎面而來是成排在熬煮雞湯的砂鍋，據說每一鍋都要熬煮12小時以上！

整個雞湯呈現一種非常濃醇、濃厚的白湯感，一上桌整鍋湯都還有些在燒滾滾，非常燙、也非常香！用豬腳一起熬煮，所以富含膠質，沒馬上喝，一下子湯上頭就有一層膜了！

原汁原味～膠質真的豐富，雞湯喝到一半，還可以再續湯加入回燒白菜，加入白菜後濃郁度降低，但多了白色的清甜！喜歡點京醬肉絲、香根牛肉絲、乾扁四季豆，包著剛烤好的蔥餅吃，夠香，也夠道地，搭配原味雞湯，甚好！

尤其是它的亁扁四季豆燒得黑黑、扁扁，超級入味，是否難得地道的乾扁四季豆，現在很少看到了！樟茶鴨，驥園的招牌特色菜，不單單只是燻茶鴨而已，還能吃得到帶紹興酒、肉桂、陳皮等，傳統中國辛香料入味，簡單卻不簡單！

乾燒蝦仁，比較需要功夫的加熱收汁的乾燒蝦仁，鹹中帶辣，辣中帶甜，也是驥園的特色菜。左宗棠雞，不只是糖醋，更是加了大量的辣椒拌炒，吃起來更來勁、夠味，而是甜甜辣辣的獨特口感。

五更腸旺，鴨血與大腸都處理得很好，香辣入味！肥腸茄子煲，茄子和大腸都煲得軟嫩，也是很好下飯的一道料理。棗泥鍋餅，甜點棗泥鍋餅，真的是濃濃「棗味」，熱熱吃，真好吃！

會令人想念的雞湯，尤其在冷冷的冬天！

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(中時新聞網)