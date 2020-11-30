台中市東山高中1名高二男學生，日前放在教室內的飲料，疑遭人摻進強酸洗廁劑，他喝了一口後發現味道有異，立刻吐出，經學校送急診治療，醫院檢查發現他的牙齦遭到灼傷，通報社會局納入兒少保護個案，家長初步懷疑遭霸凌而報警。台中市教育局30日表示，經了解，學校一切正常並無霸凌情形，應是單一偶發事件。

東山高中傳出疑似校園霸凌事件，據了解，23日有1名高中2年級男學生，上午買了1瓶果汁沒喝完，放在教室內，直到下午再拿出果汁喝，才喝1口就發現味道有異，立刻吐出，當時，口腔竟出現一陣刺痛感。經學生通報老師，先到校護處檢查，再轉送醫院急診治療。

台中市教育局表示，學生經醫院檢查發現，口腔黏膜有灼傷痕跡，而飲料送驗後，也發現內有疑似洗廁劑類的強酸物質，立即通報社工；社會局性侵暨家暴防治中心也介入處理，納入少保案件，日後將對學生心理狀況與家庭照顧進行輔導及協助。

(中時 )