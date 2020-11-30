「傳統木雕」藝師蔡德太獲得人間國寶殊榮。（台南市文資處提供／李宜杰台南傳真）

「泥塑」藝師杜牧河獲得人間國寶殊榮。（台南市文資處提供／李宜杰台南傳真）

「玉雕」藝師黃福壽獲得人間國寶殊榮。（台南市文資處提供／李宜杰台南傳真）

文化部日前公告新增8位人間國寶，其中4位為台南傳統工藝大師，分別為「泥塑」杜牧河、「剪黏」陳三火、「玉雕」黃福壽與「傳統木雕」蔡德太。台南市文資處統計，目前南市共有10位藝師獲得人間國寶殊榮，顯示台南擁有珍貴文化資產，也感謝藝師為了保存技藝努力。

「泥塑」藝師杜牧河師承廣泛多元，從家傳捏麵人起始，融會糊紙、花燈紮製、剪黏、彩繪、泥塑等多項技藝，並善用製作捏麵人的細緻手藝，掌握多種傳統與現代材料的特性，個人風格強烈，表現手法不拘一格，所塑造的神像靈動鮮活、形象飽滿，充滿雕塑應具備的寫實感與動態感，作品造形寓意及詮釋自成一格，堪稱連結古今、融入新技，是卓然有成的一代巨匠。

「剪黏」藝師陳三火則師承洪坤福派下，修建過100多間廟宇，被譽為「屋頂上的藝術家」。在材料上，從前期廢棄瓷片、杯碗，至中期的彩色玻璃，到晚期淋搪使用，深刻反映了台灣各時代的價值觀、工藝演進的歷程。而在製作方式上，則將剪黏轉向立體化、巨型化，呈現動態美感，刻畫細膩、色彩華麗，深具個人風格。

「玉雕」藝師黃福壽，國中畢業後與玉石結緣，藉由手傳達心，包括對大自然的寶愛、對土地的情感、對宇宙生命的觀察，作品呈現數千來來玉雕文化藝術的極致，創作多取材自鄉間田野的花鳥草蟲，尤精於刻畫四時花葉的莖脈肌理，以及蝗蟻蜓蝶的羽翼、肢足和觸鬚等微小細節，其心靈手巧和場景營造亦不落俗套，是當代極具指標性的玉雕創作者。

「傳統木雕」藝師蔡德太師承張永全與黃澄雄，擅長神桌、神轎及廟宇、祠堂鑿花，作品極為精巧細緻，能雕能畫能設計，鑿花技藝精湛、工法細緻，不論仿古或新作，均能堅持古法並精進超越，充分掌握技藝及運用場域之表現形式。

文資處指出，目前台南共有10位藝師獲得人間國寶殊榮，分別為「南管音樂」張鴻明藝師（歿）、「剪黏泥塑技術」王保原藝師、「傳統建築彩繪」陳壽彝藝師（歿）、「大木作技術」廖枝德藝師（歿）與許漢珍藝師、「傳統木雕」陳啓村藝師，及4位新增的人間國寶。

(中時 )