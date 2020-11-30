行政院前發言人丁怡銘29日赴警局製作筆錄，說明「萊牛事件」，意外扯出分局長陳明志「假動作」當替身，但中正一分局30日澄清絕無特權，公務車沒有載丁怡銘，車上是陳明志正要參加公祭，不料，意外被發現陳明志的女兒陳侑敏替父親抱不平，批評記者玻璃心，陳明志知道後，已斥責小孩不懂事，要求她上鎖限時動態。

陳明志女兒陳侑敏擔任youtuber，有近2萬的訂閱戶，29日晚上與父親、家人約在內湖吃飯，直到陳明志趕到餐廳，她們都吃飽了，陳仍不斷回覆手機訊息，聯繫關於丁怡銘製作筆錄一事，女兒除了心疼父親外，隨即在IG限時動態上貼文。

陳女貼文「新聞記者不要那麼玻璃心好嗎，尤其是你們中天、東森！」他只是回家吃飯，「好好的火鍋吃了一個小時，白飯連半碗都吃不到，記者真的好棒棒」、「記者沒等到丁怡銘就說人家搞替身，要不要這麼惱羞成怒」。又扯出陳再次說謊，他不是參加公祭。

陳明志解釋，昨參加公祭後，回到分局已經6點30分，再趕到內湖用餐已經7點，家人都已經吃飽，用餐時間他不斷回覆手機訊息，隨後他又趕回警局，才會引起女兒不滿貼文。

陳表示看到訊息後，已罵女兒不懂前因後果，任意貼文，要求女兒將限時動態上鎖，不要再發表關於他工作的意見。

(中時 )