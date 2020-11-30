基隆市政府都發處編列590萬預算重新打造太平山城基地，但議員認為，已經花費5年時間投入心力，但沒有看到成效，要求提出具體說明。市長林右昌表示，改造山城的主題是「生活」，重新活化村落，主要改善巷弄道路、整裡約5處空置房地、打造文化藝術據點等，並與城際轉運站、火車站串聯。

市議員林沛祥指出，計畫說明提到太平國小會舉辦4場活動、整合行銷，並強調會做社區改造、推動地方創生等，但沒有明確主題讓外界深入了解，他認為，山城已花5年時間陸續改造，但宣傳不周、未見成效，要求市府具體說明；市議員藍敏煌也提出，都市更新、廊帶再生計畫都有中央補助，盼市府能申請到補助，再推動山城活化。

林右昌說，太平山城居民年紀偏大，較其它地區沒落，但座落於火車站、轉運站後方，據可及性，因此團隊開始發想改造方案，起初由都發處進行調查，2017、2018年申請到中央補助，推動社區發展創生計畫，後續由在地團體自籌經費改善9處閒置空間，2021年會再次編列算是希望能延續在地居民打造的基礎，以「生活」為主題，重新活化村落，他強調，西岸纜車計畫可行性評估明年初會完成、城際轉運站也會在明年完工，將能扭轉城市風貌。

林右昌表示，590萬元預算沒有向中央申請補助，是因國發會沒有相關計畫，未來預算會畫分為3部分施作，其中180萬元改善中山一路113巷、145巷、等聚落通道；160萬元媒合青年創業人才進駐太平山城空置房地、成立教練團提供進駐輔導，並建立進駐回饋機制；250萬元整頓太平國小，包括設立藝術家進駐空間、會議空間、居民交流場域等。

(中時 )