桃園市交通局在內壢火車站公車停靠區，創全國之先建置全台首座違停智慧偵測系統，因成效良好，陸續增建，現有15處違停車輛約減少3成，桃園市交通局再於桃園市中正路北埔站（往蘆竹）再增加1處科技執法，將於12月1日正式舉發執法。

交通局所建置科技執法於「桃園區中正路北埔站（往蘆竹）」，並由市府警察局配合於12月1日公告新增1處「交通違規科技執法」場域，透過採用車牌辨識系統、事件偵測系統、資訊顯示告警系（含聲音告警），自動蒐證違規車輛照片及錄影檔，若違停逾時即會顯示警示標語，並傳送至違規偵測平台上，以利後續提供警方進行違規舉發，公車違停科技執法也累計到16處。

交通局指出，已設置的15處公車停靠區科技執法，違停車輛減少約3成，也提升市區公車靠站停靠方便，並提升乘客上下車安全，增進車行順暢。交通局長劉慶豐強調，科技執法的目的在於提升公共運輸之安全、改變駕駛人的違規行為並減少交通事故發生，提高車流順暢，呼籲用路人勿違規停車，看到系統LED即時車牌顯示告警時，要自主駛離，避免遭警方取締，共同創造友善的交通安全環境。

(中時 )