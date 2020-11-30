劍湖山世界11月配合台灣咖啡節活動，推出5大優惠方案，吸引許多民眾前往劍湖山世界遊玩，由於遊客反應熱烈，劍湖山決定讓優惠延至年底，另外，射手座、天蠍座民眾可以199元票價入園，12月再加碼摩羯座也列入優惠對象。

雲林縣政府於29日舉行台灣咖啡節閉幕活動，一度造成古坑綠色隧道人潮爆滿，周邊道路車流之多，甚至在前往古坑途中的道路電子看板上可見「綠色隧道車多，建議轉往其他景點」看板，劍湖山世界搭上這波商機，11月分假日入園人數比同期成長2成。

劍湖山世界11月推出5項優惠，「60歲以上遊客門票只要199，同行者也享399優惠」、「現場購買原價899門票享優惠699元，再送價值359元好禮」、「射手座及天蠍座遊客享門票199優惠」、「園區及飯店咖啡第2杯免費」、「園區內手機APP抓寶抽2021跨年煙火秀門票」。

遊客好評不斷，直呼希望優惠再延續，業者除了將所有優惠方案延至12月30日以外，再加碼摩羯座的遊客也列入優惠對象，每人門票也僅需199元。

2021年劍湖山跨年煙火秀吸引不少遊客訂房，劍湖山世界經理張華紋表示，2021年劍湖山跨年煙火秀，是全國唯一由摩天輪主體施放，相當獨特且具有高震撼效果，還有許多精彩樂團表演，12月31日劍湖山渡假大飯店訂房也因而爆滿。

(中時 )