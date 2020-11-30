北市議員林穎孟遭5名助理怒揭是不給加班費的「慣老闆」，後又發生糾紛，雙方原本將在12月7日調解勞資爭議，豈料林27日便將2名主任「炒魷魚」，引發關注。北市勞動局表示，今年調解數不減反增，1至8月就3610件，比去年還成長14％，居全國之冠，但和解率均有6成，呼籲勞資雙方透過多透過調解，可有效解決爭議。

勞動局長陳信瑜表示，台北市民是全國勞權意識最高的城市，因此歷年申請調解案件數皆為各縣市之最，2017年勞資爭議調解案件數首度突破5000件，而《勞動事件法》在今年1月起實施後，調解件數應該會減少。

不過，陳信瑜指出，今年遭逢新冠肺炎疫情影響，北市調解件數反而增加，1至8月達3610件，較去年1至8月的3158件增加452件，成長約14.31％；北市案件數量既為全國之冠，因此她1月上任以來，積極擴充調解人及調解委員名冊，將原本皆不足百人的名冊增加調解人至108名，調解委員增加至138名。

陳信瑜表示，調解人皆為專家、學者、律師及相關經歷的人員組成，勞動局都將依照案件訴求及性質，安排合適之調解人，盡力協助勞資雙方和解，今年1至10月底和解率為64.51％，已較去年的63.76％提高，達初步成效。

勞動局表示，歷年勞資爭議調解主要爭議項目中，以積欠工資爭議占4成為最多，資遣費爭議占2成，加班費占1成，為主要爭議項目前3名；提醒事業單位及勞工，如對勞動條件自行協商無共識，經由調解程序，可有效解決勞資爭議。

勞動局說，只要勞工的工作地點在北市，勞資雙方皆可至勞動局「勞動即時通」線上申請勞資爭議調解，化解勞資間紛爭，如結果為調解成立，則當事人之一方不履行其義務時，他方當事人得向該管法院聲請裁定強制執行。

(中時 )