周一美元跌至逾兩年新低，且料將創下7月以來最大單月跌幅。新冠肺炎疫苖研發帶動的樂觀氣氛，加上對美國將擴大貨幣寬鬆的押注，促使投資人從這個國際儲備貨幣出逃。

周一美元兌一籃子貨幣的美元指數下跌0.1%，報91.707，創下2018年4月來新低。主要新冠候選疫苖發布令人振奮的試驗結果，令投資人對終結這場大流行病的前景更加憧憬，本月以來美元指數下跌約2.5%。與3月觸及的高點102.990相比，美元指數已下跌近11%。

風險型貨幣紐西蘭元盤中創下兩年半新高，有望在11月最後交易日創下7年來最大單月百分比漲幅。本月以來紐元上漲了6.3%。

澳盛銀行分析師在報告中指出，「主題仍相當熟悉，在風險偏好持續改善的情況下，美元普遍走弱。基於美國近期的疫情風險，這種氣氛可能持續到12月與美國聯準會召開會議時，屆時美國央行可能進一步採取行動。」

歐元與澳元分別小升至3個月高點。全球股市在即將創下史上最大單月漲幅之際略作休息，因此歐元與澳元匯率僅小幅波動。本月以來澳元上漲逾5%，歐元漲2.8%。

英鎊報1.3325美元，本月來上漲近3%，在談判的最後期限逐漸迫近之際，投資人押注英脫歐協議可望談成。

日圓升值0.3%，報103.87兌一美元，本月以來上漲略逾0.5個百分點。此外，人民幣可望在11月再度收高，為連續第6個月走升，距離5月創下的低點已經飆升約9%。

比特幣上漲2%，報18,557美元，本月以來已經上漲34%，創下4月來最大單月漲幅。

美國聯準會主席鮑爾本周二、三將向國會發表證詞，以及本周將公布的美國非農就業報告，將是市場密切關注的焦點，投資人將從中尋找美國央行立場及整體經濟復甦形勢的相關線索。

(時報資訊)