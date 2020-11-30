淡蘭司康。（三才靈芝農場提供／許哲瑗新北傳真）

石碇不只有茶葉！新北市農業局將於12月10日至13日一連3天，推出秋冬限定的「石碇媒山小旅行」， 暢遊烏塗溪步道、百年石頭屋、螢火蟲書屋等在地景點，大啖石碇特有的「靈芝風味餐」，透過豐富的五感體驗，帶領民眾認識石碇農村新風貌；活動12月4日中午開放報名，共開3團、60人次。

農業局長李玟介紹，石碇區以茶業著名，一般人較少認識茶以外的產業，這次遊程帶領大家認識位在十八重溪的三才靈芝生態農場，不但是新北市發展農業創生的重點，也是在地發展的二代農場，主人葉家豪有心推廣在地農業、改變農村風貌，並與在地農村之媽媽班發展特色飲食，值得推薦。

旅行內容包括烏塗溪步道導覽、螢火蟲書屋在地文化分享、靈芝風味餐、LOFT17眺望石碇山城以及新北市烘焙大賽星獎「淡蘭司康」DIY，同時帶領民眾展開農村生活巡禮，暢遊十八重溪聚落、文山煤礦歷史、百年石頭屋等在地景點。

其中，遊程之一的「烏塗溪」是當地重要水源，水中巨石嶙峋、生態豐富，每到假日吸引許多遊客慕名賞遊，壺穴、山豬石、運煤橋遺跡和礦工雕塑，也值得探訪。

LOFT17原是文山煤礦聚落的一座荒蕪的工寮，老舊破損的建築物在整修後，成為深耕在地文化的休閒園區，並長期與石碇在地業者、職人合作推廣活動，也是遙望石碇尖、筆架山、大屯山系的絕佳地點，是認識石碇不可錯過的好去處；相關資訊請上活動網站查詢。(https：／／www.ecoshintour.com／farming／)。

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