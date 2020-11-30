華新科（2492）將透過旗下日本子公司釜屋電機株式會社（下稱「釜屋電機」）以每股460日圓，公開收購双信電機株式會社（下稱「Soshin」，預定最低收購5,560,000股（下稱「最低收購數量」）至最高收購7,815,600股（下稱「最高收購數量」），即35.64％至50.10％股權，總收購價金預計約為25.6億至36.0億日圓（約新台幣7.0億至9.9億元）。

釜屋電機亦預定公開收購期間將自民國109年12月1日至民國110年1月4日止。本收購案若累積有效應賣之數量達最低收購數量時，則本公開收購之數量條件即告成就。若累積有效應賣之數量超過最高收購數量時，則釜屋電機不會收購超過最高收購數量之部分，釜屋電機將按各應賣人委託申報數量依比例分配向應賣人購買。同時 Soshin於今日董事會也通過決議支持本公開收購案。此外，本公開收購案已取得 Soshin最大股東、同時為Soshin現任母公司之日本碍子株式會社（下稱「NGK」）同意並已簽署應賣合約，於本公開收購案應賣其持有之5,560,000股（35.64％）。

本收購案預計於民國110年1月12日完成交割。交割後，NGK仍將至少持有Soshin 786,000股（5.04％）。Soshin為日本東京證券交易所市場一部上市公司，成立於民國27年，為電子元件製造商。Soshin的主要業務為電力電子及資訊和資訊通信產品的研發、製造與銷售。主要產品為電容、濾波器、EMC保護元件等，其LTCC濾波器的技術領先業界，產品廣泛應用於工業設備領域和資訊通訊領域中，如車用市場、醫療機器如核磁共振儀器、通信基地台、衛星設備或鐵道設備等。

釜屋電機於民國109年6月已取得該公司9億日圓之私募可轉換公司債。釜屋電機期望透過本收購案，成為Soshin第一大股東與其建立合作關係。

Soshin的品牌、產品客製化能力以及研發技術將有助於華科集團拓展日本與其他新的市場，且能夠擴大華新科之產品組合、規模及客戶群。釜屋電機同時將運用我們的銷售渠道協助Soshin增加日本以外之客戶群，並且利用華科集團的營運管理能力、成本控管競爭力以及非日本地區之資源，增加Soshin的企業價值，促進華科集團以及 Soshin雙方之長期成長。隨著華新科持續進行集團事業部門及業務版圖的擴張，此次旗下子公司釜屋電機宣布的 Soshin 收購案將有助於布局華科集團的全球資源並發揮潛在綜效，提高產品組合的多樣性及品質，運用公司之銷售與營運資源，進而提升企業整體價值，以強化股東、客戶與員工長期利益。

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