一輛遊覽車今天中午在開往南投奧萬大的山路上，下坡過彎時失控翻覆，釀1死、20傷。交通部公路總局調查，車號568-TT的中型巴士，屬高統遊覽車公司，出廠年份為2012年；司機無酒駕紀錄。清查後發現，這名林姓駕駛名下有高達82件交通違規，其中33件未結案，初步了解，她的違規紀錄均與職業大客車無關，都是機車、小客車違規。

奧萬大聯外道路1.5公里處，30日中午12時36分發生遊覽車翻覆事故，公路總局立即成立「1130高統遊覽車股份有限公司568-TT號遊覽車翻覆事故緊急應變小組」，與南投縣消防局保持聯繫，處理後續相關事宜。

公路總局調查，事故車輛隸屬高統遊覽車股份有限公司，車牌號碼568-TT，定期檢驗及林姓駕駛資格均符合規定；已要求高統及台中監理所派員分赴各醫院探視傷患。至於事故原因，尚待警消單位調查。

這輛遊覽車車齡近9年，不算老舊，也有通過定期檢驗。根據公路總局資料，遊覽車林姓駕駛「這輩子」大大小小違規竟高達82件，多是違停、行人違規、機車違規、自駕違規等，公路總局初步清查違規項目，與大客車駕駛行為無關。

(中時 )