萊豬叩關倒數，爭議持續延燒。中研院前院長李遠哲今（30）日受訪時表示，「它在標準底下吃了，對健康影響不大」，且有萊克多巴胺的豬，不一定都是不好的豬。對此，前立委孫大千批說，李遠哲的標準，根本就是碰到綠色會自動轉彎。

孫大千在臉書提出質疑，李遠哲為什麼不敢說明，就算影響不大，代表還是有影響，民進黨政府為什麼要強逼台灣人民，去面對吃了對健康有影響的美豬呢？難道對一位科學家來說，只要是吃不死人就沒關係嗎？若有萊克多巴胺的豬不一定不好，那為何不敢說明，台灣政府為什麼始終禁止本土豬農使用瘦肉精呢？

李遠哲提到，「政府努力做到這樣，算是不錯了。」孫大千又問，為什麼不敢說明一下，民進黨政府的5項管制措施，真能還給台灣人民自由選擇是否要食用美豬的權利嗎？連雲林縣政府都決定，要採用區塊鍊建立食安溯源機制，民進黨政府為什麼還要採用傳統老掉牙的方式來虛應故事呢？

孫大千也好奇，如果李遠哲今天面對的是國民黨政府，發言的內容還會是這樣嗎？

(中時新聞網)