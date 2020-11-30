每逢有無名屍、街友、癌友或弱勢收入民眾前來求助，若符合急難救助條件，林志營（左1）常積極轉介到區公所，甚至轉報民間慈善團體，協助度過難關。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

警政署日前頒發全國警察協助推行急難紓困績優員警獎，全國僅8名員警入選，素有「警察菩薩」封號的台中市警局第一警分局員警林志營獲獎，消息傳回，同仁與有榮焉。林志營30日謙虛地表示，他辦理為民服務、馬上關懷等業務12年，受到肯定是份榮譽，同時也是責任的加重，期許未來能幫助更多需要幫助的人。

林志營在2008年到台中市第一警分局大誠分駐所任職，辦理為民服務、馬上關懷等業務，甚至休假期間，得知有民眾求助，總是返回駐地協助也不曾抱怨，迄今長達12年，每年協助的個案約有50件，累計約有600件之多。

林志營有「警察菩薩」封號，同事都說，每逢有無名屍、街友、癌友或弱勢收入民眾前來求助，林志營總是細心、耐心聆聽他們的遭遇，若符合急難救助條件，就積極轉介到區公所，甚至轉報民間慈善團體，協助弱勢民眾尋找社會資源救助，幫忙度過難關，甚至曾經協助來自台東蘭嶼等個案。

「我只是幫忙轉介！」林志營總是謙虛地表示，應該感謝的是那些慈善團體伸出援手，讓弱勢民眾度過難關。

2017年5月中旬，林志營突然中風，並導致視力惡化，曾受助的民眾及慈善單位紛紛替他加油打氣，病假治療中的林志營相當感動，積極復健、視力也逐漸恢復正常，在短短3個月內就恢復健康，終於同年9月1日重回工作崗位，很多人都相當驚訝地說：「真是好人有好報！」。

重回警察工作後的林志營更積極幫助弱勢民眾，也加深自己從善、幫助他人的信念。警政署27日頒發「全國警察協助推行急難紓困績優員警獎」，林志營獲獎後表示，

他只是基層警員，平日默默耕耘，能受到警政署的肯定，是份榮譽，同時也是責任的加重，期盼未來能幫助更多需要幫助的人。

(中時 )