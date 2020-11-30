裕隆洋將克里斯馬斯必須剃光頭髮再來補測。(報系資料照)

為了迎接周六開打的第18季超級籃球聯賽(SBL)，目前已經抵台結束隔離的4隊洋將，30日前往台北市大丈量身高，結果米勒(台啤)、布蘭登(九太)與托爾伯(璞園)皆以199公分過關，最受矚目的裕隆「喬丹女婿」克里斯馬斯卻須剃光頭補測。

第18季訂出洋將身高上限為203公分，米勒、布蘭登與托爾伯過關毫無懸念，但在維基百科上面登錄身高206公分的克里斯馬斯，假如脫鞋丈量很有可能會在及格邊緣，所以他今天前往北市大丈量身高，也成為4隊洋將當中的最大焦點。

沒想到輪到克里斯馬斯丈量身高之際，他的黑人辮子頭髮型，除了讓他足足高出1公分左右，更無法順利躺在測量台上丈量，在跟籃協工作人員討論過後，決定今天暫不測量他的身高，等到他回去剃光頭髮之後，12月2日再來北市大補測。

目前唯一洋將還沒抵台報到的球隊是台銀，由於受到球團內部作業上的影響，台銀雖在上個月Molton盃期間就已鎖定厄文，相關簽證與工作證作業卻遲遲等到近日才完成，也讓厄文最快要到12月1日才能抵台，預計新球季前兩周缺陣。

(中時 )