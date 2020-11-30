婆婆媽媽們組成的彰化「華崙太鼓班」在鰲峰山上擊鼓交流，孩子們的表現讓婆媽們拍手叫好。（台中市議會提供）

為鼓勵民眾投入正當休閒娛樂，台中市議長張清照與熱心企業界成立「鰲峰戰鼓隊」，請專業教師免費教導近20位國小、國中及高中生，孩子們認真學習，目前已具專業水準，日前他們與婆婆媽媽組成的彰化「華崙太鼓班」在鰲峰山上擊鼓交流，孩子們的表現讓婆媽們拍手叫好。

「鰲峰戰鼓隊」隊長張東玄說，兩年多前由張議長及熱心企業，抱著回饋社會及鼓勵正當休閒娛樂的想法，發起組成這個戰鼓隊，免費請專業教師教學生擊鼓，每星期日上午在清水區鰲峰山上練習，目前鼓隊已有近20位學生，歡迎有興趣的海線在地學生來參加，一切免費。

張清照指出，這些學生原本完全不懂戰鼓，一切從零開始，學得認真又開心，現在擊鼓有模有樣，有時還受地方邀請參加表演，學生們都覺得很有成就感。

日前彰化「華崙太鼓班」特地到鰲峰山與「鰲峰戰鼓隊」交流；「華崙太鼓班」由一群婆婆媽媽組成，當天與「鰲峰戰鼓隊」的孩子們一起擊鼓，鼓聲隆隆，響徹雲宵，孩子們的認真與專業更讓婆媽們另眼相看。

「華崙太鼓班」的婆媽們也反映，能夠在風景秀麗的鰲峰山上擊鼓，感覺很幸福；交流結束後再到清水高美濕地、台中港區藝術中心走走，度過愉快又充實的一天。

(中時 )