2020年11月30日 — 戰遊網（Wargaming.net）旗下線上海洋戰略遊戲《戰艦世界》的家用主機版《戰艦世界：傳奇》今天正式宣佈展開與「碧藍航線」的第二波合作，11月30日至12月21日，「碧藍航線」的5 名全新廣受歡迎的角色將首次亮相《戰艦世界：傳奇》。Queen Elizabeth、Admiral Graf Spee、Fusou、Scharnhorst 以及 Baltimore將於《戰艦世界：傳奇》化身成指揮官，並皆有各自的同名戰艦與特殊技能，協助玩家於戰鬥中取勝。

「碧藍航線」是一款可於Android / IOS下載的海軍主題動漫風格射擊遊戲，其角色的名字都是源於美國、英國、德國、日本等國家的實際海軍戰艦。針對這一波合作，所有《戰艦世界：傳奇》化身為指揮官的「碧藍航線」角色，都將由原配音員親自負責指揮官配音，而且這些指揮官的技能靈感皆來自於角色於「碧藍航線」中的技能。

活動期間，Baltimore、Fusou與Queen Elizabeth在遊戲中各自擁有加值版的同名戰艦以及獨特的迷彩裝，Admiral Graf Spee 與Scharnhorst的同名戰艦則是擁有獨家合作迷彩，玩家可從全新「碧藍航線」貨櫃箱中獲得指揮官，戰艦和獨家迷彩則可於遊戲商店中購買。

第二波合作影片介紹

(科技)