奧萬大21人中巴翻覆 57歲黃男死亡 5人重傷

南投縣仁愛鄉30日中午12點多發生巴士不明原因翻覆車禍，1車載滿20多名遊客的中型巴士，前往奧萬大1．5公里處，不明原因發生巴士突然翻覆道路護欄旁，當場造成1人死亡，包括遊覽車司機共20人輕重傷送醫，肇事司機向警方供稱，感覺剎車失靈，所以擦撞山壁減速。

據了解，該輛中型巴士經過親愛部落往奧萬大1.5公里處時為下坡過彎處，疑似整輛車失控，秒衝對向車道於是翻覆，1名57歲男乘客被拋出車外，當場無生命跡象，送醫不治。其餘車上司機、導遊、乘客共20人輕重傷送醫。

肇事林姓司機送醫時，神情痛苦的躺在擔架上說，當時下坡處，他試踩剎車，感覺巴士煞車失靈，所以他嘗試不斷碰撞山壁以減速，但卻在下坡處發生翻覆。

根據公路總局調查，該肇事中巴出廠年份2012年屬高統遊覽車公司車輛，警方並檢測司機未酒駕，但過往疑似有交通違規多項，仍待進一步調查釐清。

(中時 )