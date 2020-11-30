台灣出身美籍電商鞋王、Zappos創辦人謝家華(Tony Hsieh)因火災身亡，享年46歲，《華爾街日報》(The Wall Street Journal)報導指出，可能因燒傷與燙傷，直接在火場就失去意識，直到27日身亡。

救難人員表示，在18日凌晨3時34分趕到失火地點，是3層樓的濱海房屋，1名後來被救出受困者在當時就沒有反應，此人就是謝家華。救難人員說：「該男性被困在屋內，而且沒有回應。剩下的人都在屋外並試圖協助打開門。」

綜合康乃狄克州媒體報導，該名被救出男性入院時可能有燒傷和吸入型嗆傷，而且在現場就沒有意識，經CPR(心肺復甦術)才送往醫院。

謝家華在1999年創辦Zappos，該公司以各種新世代思維賣鞋，例如幾乎從不投放廣告，而是讓員工在社群網站平台自願宣傳公司，長達1年的退貨賞味期也得到顧客一致好評。2009年電商巨頭亞馬遜(Amazon)以12億美元收購Zappos，而Zappos一直都被稱為「賣鞋的亞馬遜。」

Zappos被亞馬遜收購後，謝家華仍然擔任執行長，直到今年8月宣布退休。據估計，謝家驊身家約8.4億美元，而他除了經營模式創新，生活也很另類，不買房子而是住在停車場的露營車內。

謝家華辭世獲得許多名人哀悼，除亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)外，美國第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)也分享合影。伊凡卡之前曾創立個人品牌，在Zappos獨家販售。

(中時新聞網)