MSCI放行空頭，外資落跑，退守13700關。美股上周五收高，帶動台股集中市場今早跟隨開高50餘點，隨後權值三王台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)攜手於高檔坐鎮，環球晶(6488)、中美晶(5483)、第一銅(2009)、三陽工業(2206)、中工(2515)、日勝生(2547)等各擁題材強勢衝鋒，帶動矽晶圓、鋼鐵、資產、營建等類股群起而上，拉抬指數衝上13969.39點，再寫台股新天價。

惟高檔賣壓隨即跟上，多空於13900關前展開激戰，鄰近尾盤，MSCI季度調降權重題材引爆空頭砲火，並瞄準台積電、華邦電(2344)、旺宏(2317)、永豐金(2890)、兆豐金(2886)、元大金(2885)、友達(2409)、中壽(2823)等權值要角猛攻，多頭防線潰堤，一路急撤至13800關之外，終場收13722.89點，下跌144.20點，5日線失守，總成交值暴衝至3835.83億元。統計台股集中市場11月大漲1176點，最高點為今日盤中寫下的13969.39點，最低則為11月2日的12480.66點，月線翻紅。

今日外資連續第二日賣超，並擴大賣超至332.8306億元，為歷史單日第11大賣超額度，投信賣超11.401億元，自營商買超16.9551億元，三大法人賣超327.27億元。累計11月外資買超1090.18億元，為2004年來第17大買超金額。今年以來賣超5959.11億元。

分析師表示，外資11月大舉回補台股，不僅追逐熱門的科技股，連塑化、傳產、鋼鐵等股性相對較牛的價值股都能見到外資籌碼湧入，顯示外資這次可能會駐足較久，且台股即將進入產業與法人作帳旺季，整體多方格局不變，建議逢低布局展望佳的業績題材股。

另受惠美總統大選及新冠肺炎疫苗變數逐步解除，美股強勢翻漲，多家外資也樂觀看待台股2021年表現，其中，瑞士信貸預測到明年底前台股可挑戰14,500點、大摩預估15,000點、里昂證估15,500點，小摩更樂觀喊上15,000~16,600點，潛在漲幅高達630至2,700餘點。

(時報資訊)