日經新聞周一報導，東京證交所總裁暨執行長宮原幸一郎（Koichiro Miyahara）已經決定辭職，為上個月造成東京股市全日暫停交易的系統故障一事負責。

在日本首相菅義偉將數位化列為首要任務之際，東京證交所在10月1日發生大當機，並前所未見地全面暫停交易一整天，使該證交所的信譽蒙上陰影，而東京欲提升日本作為全球金融中心的地位，這個希望也受到挫敗。

日經新聞報導，日本交易所集團（Japan Exchange Group,JPX）執行長清田瞭（Akira Kiyota）將繼續留任，並兼任東交所總裁。日本交易所集團拒絕發表評論。在金融廳進行簡報後，清田瞭將於晚些時候召開記者會。

上個月，日本金融監管機構已經對交易所進行現場稽查，以調查造成交易停擺的原因。這次的全日交易暫停，是自從這個全球第三大股票市場於1999年改用全電子交易以來，最嚴重的一次當機。

東京證交所先前表示，東交所「箭頭」（Arrowhead）交易系統的硬體問題，以及之後無法切換至備用系統是導致故障的原因。該交易所並表示，新成立的委員會將在明年3月前，就糸統故障後如何重啟交易草擬新的指導方針。

(時報資訊)