羅志祥(小豬)今年4月被周揚青踢爆私生活淫亂，演藝事業跌落谷底，他也因毀滅式分手，沉寂了大半年，未料，現又爆出他在豪宅頂樓偷蓋游泳池，惹住戶怨聲四起，對此，經紀人小霜回應：「只是一般頂樓露台造景，都是遵守社區規定。」

羅志祥去年砸下2.7億，買下內湖豪宅頂樓及次頂樓2戶打通，據《自由時報》報導，近日爆出他在打通的頂樓加蓋空中露天游泳池，且已動工，物流管理公司得知後，立刻通知他停工，表示需要事先申請。

但羅志祥稱已得到樓下住戶同意，不過其實樓下也是他自己的房產，引起其他住戶不滿，對此，他和其他單位開會後，決議暫緩。而他的經紀人小霜也回應《中時》：「只是一般頂樓露台造景，都是遵守社區規定。」

其實，今年4月時，羅志祥才爆和大根揪20個大奶妹，包下宜蘭泳池別墅開趴，極樂影片在網路瘋傳，加上被周揚青踢爆私下愛「多人運動」，讓他形象大跌，演藝工作也受到影響，如今又因為密蓋空中泳池，登上新聞版面。

(中時新聞網)