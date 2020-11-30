富邦金控今舉辦「2021富邦財經趨勢論壇」，疫情對未來經濟影響是大眾關切焦點；富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，台灣央行將維持基準利率1.125％不變，預期新台幣明年下半年有突破28.0關卡機會，若疫情控制得宜，在全球經濟穩健好轉的帶動下，台灣經濟成長率最好的情形有機會挑戰4％。

羅瑋認為，新冠肺炎疫苗要全面量產施打恐怕會拖延至明年第2季，新冠肺炎是否有效控制，是明年全球經濟走勢仍受疫情影響；除疫情外，美國財政支出、全球貿易與科技衝突以及央行貨幣政策，都將是影響明年經濟的變數。

對於金融市場利率，羅瑋預估，在2023年之前，主要央行都將維持低利率政策不變，因此央行貨幣政策將不具有主導地位，得視實體經濟表現與金融市場動向進行必要性的調整。

明年經濟走勢，羅瑋設有可能出現的3種情境，第1種情境是全球經濟溫和復甦，由於疫情反覆難控，對全球威脅直到2021年下半年才逐漸緩和，在各國財政刺激與寬鬆貨幣政策下，各國經濟出現溫和復甦態勢，台灣明年經濟成長率約有3.5％的表現。

第2種情境是全球經濟穩健好轉，即疫苗及藥物順利推出，使疫情自明年第2季起獲得有效控管，加上美國推出較具規模之財政刺激方案，全球經濟加速回復正軌，預估屆時美國GDP跳到4.5％，中國大陸預估為8％，台灣就有機會挑戰4％。

第3種情境是全球經濟微幅擴張，新冠肺炎疫情再度升溫，加上疫苗上市與廣泛施打時程落後，防疫措施反覆放寬與收緊，影響民間消費與投資信心；另一方面，受到疫情防治與紓困支出之排擠，新一輪美國財政刺激方案中有關基礎建設規模低於預期，進而影響美國及全球經濟復甦力道，屆時台灣經濟成長率恐怕下修至2.4％。

羅瑋指出，今年3月全球股市受疫情衝擊，3月24日全球股市市值降到61.6兆美元，但各國央行接力刺激經濟，上周五全球股市的市值已升到98.7兆美元，預估今年底前有機會擴大到100兆美元；羅瑋分析，疫情下很多企業獲利大幅萎縮，但市場充沛的資金，支撐全球股市行情，若疫情控制得宜，預估科技股以外的其他類股以及新興市場將有表現機會。

羅瑋表示，明年的股票市場仍然受到疫情影響，除科技產業外，服務業與其他製造業營收表現持續低迷；目前市場資金充沛支持股市行情，但仍需留意疫情擴散、疫苗與藥物研發進展、美國財政刺激政策規模等變數，如果全球疫情獲得有效控管，科技股以外的其他類股與新興市場將有補漲機會。

債券市場方面，在疫情持續擴散、主要央行持續購債，羅瑋認為，各國公債殖利率上揚空間有限；然而，隨著主要央行貨幣政策方向轉變，當疫情緩和、各國經濟逐漸好轉之際，中長期公債殖利率將逐步墊高；值得留意的是，許多僵屍企業因市場資金寬鬆獲得續命機會，羅瑋提醒，投資公司債或高收益債券必須小心謹慎。

明年外匯市場，美元將持續弱勢，由於Fed必須持續大量購債融通財政赤字，將壓抑美元走勢，投資人需留意疫情後續發展、主要央行動向、貿易衝突與地緣政治關係之變化，若全球疫情受控，貿易衝突緩和，新興市場貨幣表現相對較佳。

(中時 )