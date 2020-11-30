夏洛特黃蜂老闆喬丹(Michael Jordan)終於獲得他朝思暮想的明星前鋒海沃德(Gordon Hayward)。海沃德雖是自由球員，不過前東家塞爾提克想到一個更好的方法，他們採用「一簽就換」的方式，即是自己簽了他再賣給黃蜂隊(薪水仍由黃蜂負擔)。

海沃德的合約4年1.2億美元，塞爾提克使用了交易特赦條款，把海沃德直接送給對方(黃蜂沒有拿出球員交換)。如此塞爾提克未來1年可以從其他球隊單方面接收球員，不用送出自家球員去匹配薪資。限制是他們接收的球員年薪不得超過2850萬美元(海沃德的第一年薪水)。

塞爾提克運用這招創造了史上最大的特赦薪資空間，因此他們額外拿出兩支次輪籤，交換黃蜂1支「有條件的次輪籤」。如果黃蜂在新球季打到全聯盟前5，就必須回送1支次輪籤，當然那是不可能的，也就是塞隊那兩支籤要白送給黃蜂做為謝禮。

黃蜂隊30日聲明：「我們很興奮地歡迎Gordon(海沃德)一家人來到夏洛特黃蜂。他是明星級球員，優秀的得分手與傳球好手，是適合我們球隊的強悍競爭者。我們相信他的豐富經驗能夠對我們正在發展的年輕球隊有所助益。」

(中時新聞網)