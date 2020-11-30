桃機配合指揮中心啟動「秋冬防疫專案」。（桃園國際機場提供）

因應國際新冠病毒疫情升高，我國將強化邊境檢疫，桃園國際機場配合中央流行疫情指揮中心啟動「秋冬防疫專案」，自今年12月1日起至明年2月28日，出入桃園機場航廈的旅客及工作人員均須佩戴口罩，若經勸導不聽者將依法開罰。

機場公司表示，12月1日啟動的秋冬防疫專案，有旅客在桃園國際機場入境或轉機應檢附「表訂登機時間前3日（工作日）內COVID-19核酸檢驗陰性報告或其他注意事項的相關規定」，請參考衛生福利部疾病管制署官網發布最新資訊，機場公司提醒旅客出發前準備好相關文件，並先上網至入境檢疫系統填寫資料，縮短下機後入境等候時間。

桃機第一航廈及第二航廈的入境行李提領區及接機大廳均廣設宣導物品，提醒入境旅客依規定搭乘防疫專車返家或前往防疫旅館。同時，考量入境旅客餐飲需求，入境大廳均提供防疫餐點服務，並由專人送至特別為入境旅客規劃之專屬用餐區供旅客享用。

(中時 )