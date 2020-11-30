大陸湖南一名老婦，省吃儉用好幾年，好不容易存了人民幣1萬多元（約台幣4萬多元）還把錢藏到廁所，沒想到因為水管破裂，讓她的養老金全被水浸濕到破爛，變成一團爛紙，見到私房錢一下子泡湯，當場不禁痛哭，趕緊找孫女向銀行詢問，這些爛紙幣能否換回真鈔。

據陸媒《澎湃新聞》報導，這名家住常寧市水口山鎮的鄧姓老婦，把多年來存下來的錢，放進一個荷包，然後藏在家中的廁所，某天發現水管壞了，水流到荷包內，裡面所有的錢全都變成一推爛紙幣，讓她難過哭說「裡面總共1萬445元（人民幣）。

鄧姓老婦表示，這筆錢是存了好多錢的養老金，沒想到全都發霉破損，讓她好傷心。老婦後來找孫女到銀行詢問，看能否拿這些錢換回新鈔，所幸銀行員清點與補救3小時後，最後讓她換回了人民幣6310元（約台幣2.7萬元），雖不及原來的1萬多元（人民幣），但至少拿回來一些老本。

(中時新聞網)