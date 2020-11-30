台北市大同區明倫社會住宅28日開放賞屋，其中以44坪3房討論度最高，不過，不少民眾卻認為4萬500元的租金太高。一名謝姓女網友在賞屋後，於臉書張貼「40500豪華社宅」屋內照片，其中8坪大陽台網友討論度最高，直呼「可再隔成兩間雅房了」。

也有網友認為「為何系統衣櫃」不頂天設計。（圖／翻攝自謝小姐臉書）

謝姓女網友28日前往明倫社會宅看屋，從她分享的照片來看，屋內已有基本裝潢，包括地板、系統衣櫃及天花板等，整體走溫馨質感路線。其中最讓原PO疑惑的是「8坪大陽台」，原PO嘲諷說「可以邀請朋友來睡8坪陽台，物超所值。」

8坪大的陽台引起網友熱烈討論，不少人開酸可再「兩間雅房」出租。（圖／翻攝自謝小姐臉書）

明倫社會住宅有前兩個陽台之分。（圖／翻攝自謝小姐臉書）

不少網友看了後紛紛表示「8坪陽台就可以再隔成兩間雅房了」、「露天膠囊旅館，上下舖保守估計12位，一位500，月入18萬」、「那個畸零空間真是夢幻」、「陽台分租」、「8坪可breaking陽台，相招來作厝邊」。

不少網友看了房間內部的格局猛搖頭，認為非方正的格局，相當難擺放床位。（圖／翻攝自謝小姐臉書）

另外，也有不少眼尖網友發現，其中一間房間內部，並非是方正格局，而是採多邊型設計，擺放床後勢必會有許多畸零空間，再加上系統家具並未靠牆，也讓網友直言這系統櫃看起來「比我自己花7千買的更雞肋……」。

(中時新聞網)