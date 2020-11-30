中天不服NCC駁回換照案 聲請假處分今開庭｜2020.11.30

中天新聞台換照申請遭NCC否決，為捍衛新聞自由及員工工作權，遞狀聲請定暫時狀態假處分，台北高等行政法院今（30）日下午2時30分於第6法庭開庭審理。現場記者透露，中天律師仍在說明當中，訴求12月11日執照到期後，能申請暫時執照，並在此案通過之前，禁止52頻道變更申請。

記者轉述，律師認為，駁回換照處分過程中有很多問題，包含違法程序等，一連串的事件導致中天要離開52台，所以今天才會提出變更權要保留。

律師也揭露不少關於10月26日聽證會的瑕疵，像是當下律師有申請調查證據，如果程序還沒結束，應續行聽證，舉行第二次聽證會，且律師的提問都沒有被答覆，最後直接公布結果，認為中天在程序上沒有被公平對待。

而聽證會上，幾位鑑定人先行離場，也是律師提出的重點之一，當下明明有提出要對鑑定人提問，主席雖有說以書面回覆，但根據相關規定，聽證會除了要公開外，也要用言論答覆，就算事後以書面說明，也是有程序上瑕疵。

目前中天律師仍在說明，稍後才會知道NCC的說法為何。

中天記者轉述庭內狀況。

(中時新聞網)