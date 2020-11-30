行政院前發言人丁怡銘日前失言引發「牛肉麵風波」，遭民眾檢舉涉嫌散播爭議訊息，違反社會秩序維護法，丁昨到中正一分局做筆錄，卻被質疑有特殊待遇，警方讓丁座車直接駛入警局地下室停車，甚至使用調虎離山方式轉移媒體焦點。台北市議員李柏毅11月30日在警政委員會質詢時要求分局長說明，丁怡銘是否有主動申請停車。

丁怡銘11月29日到中正一分局做筆錄，卻引發有特權的爭議，警方直接讓丁的座車駛入警局地下室停車，李柏毅指出，私家車停入中正一分局地下室，這是否為特權？一般民眾如洽公，是否能將私家車停入警局；李還要求中正一分局提出丁怡銘停車申請或簽名紀錄。

台北市議員羅智強也質疑，「最重要的是分清楚丁怡銘偵訊的程序是否跟一般市民有不同，以我為例子，過去被偵訊過，我也是走大門到地檢署偵訊，被媒體包圍、被民眾扒頭，也沒有特殊待遇，但是丁怡銘這樣的安排，是否有特殊待遇？」

此外，丁怡銘偵訊結束後，還派出4名警員在車道口架設紅龍柱，圍住騎樓走道，要求民眾改道走馬路，被質疑動用特權，但事後，中正一分局才澄清該座車是分局長陳明志的外出洽公的公務車輛，更被質疑是調虎離山。

對此，王世堅對陳明志說，「你連調虎離山都被識破，丁怡銘已辭官了，不應該再繼續被炒做下去，媒體有報導的義務跟責任，市警局傳喚，就該照一般程序。」

陳志明說，中正第一分局有4層地下停車場，有2個洽公車位，當下如沒人停，是可給民眾洽公之用，承辦人就同意給他停。對此，李柏毅反問，「所以中正一分局主動讓丁停車的嗎？引導他下去的是誰？」

陳志明說，這個我們可以自己作主，至於是誰引導不清楚，這個我要回去查。李柏毅憤怒拍桌說，「分局長不知道，承辦員可以讓他隨便停下去，丁有沒有要求？」現場氣氛陷入沉重，無人敢言。

最後，王世堅表示，「分局長應把整個相關來龍去脈了解，是否能提供給洽公民眾使用，相關規定回去了解。」李柏毅則要求，中正一分局一周內提供丁怡銘當天停車簽名檔紀錄，並弄清楚所有事情。

(中時 )