繼旺旺友聯產險之後，第一保網路投保專區和第一社會福利基金會特舉辦網路公益捐贈「1+1的愛心」活動，讓保戶透過網路投保不但可以省保費還可以作公益。

第一保表示，自今年12月1日起至110年3月31日止於第一保網站完成「會員註冊+首次投保」者，投保金額不限且於專案代號鍵入TFS123，每位會員不但可獲$50元電子禮券外，第一保再加碼做愛心，每位捐贈100元予第一社會福利基金會。

第一保指出，該公司推出寒冬送暖「1+1的愛心」活動，即是讓消費者在網路投保享專屬優惠外，還能幫助弱勢團體，讓雙倍幸福帶給更多需要關懷與幫助的人身上。另外，投保第一保網站汽車強制險可享強制險省360元（保費優惠310元，再贈50元超商購物金），機車強制險一年期省175元，二年期省245元，網路投保便利又享優惠，還可以有「會員推薦有禮」活動，另若今年年底（12月31日前）成功推薦每二位親友註冊為第一保網路投保專區會員，可獲得電子禮券100元。

至於旺旺友聯正舉辦「你投保、我捐款，e舉數得」公益活動，旺旺友聯表示，在今年12月31日前，保戶在投保時選擇電子保單，每成交一筆，旺旺友聯就捐10元給公益團體，此不但響應環保愛地球，也同時可以幫助弱勢團體。

(工商 )