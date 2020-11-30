后里羽粼落羽松林倒映在水中，呈現出如詩如畫的景致，相當浪漫。（陳淑娥攝）

后里羽粼落羽松林倒映在水中，呈現出如詩如畫的景致，相當浪漫。（陳淑娥攝）

后里羽粼落羽松林倒映在水中，呈現出如詩如畫的景致，相當浪漫。（陳淑娥攝）

台中后里泰安國小旁占地8分地的落羽林，每年總吸引大批遊客造訪，今年搬進偉士牌、三輪車等，打造復古風落羽松林，當松林倒映在水中，更顯得如詩如畫。業者表示，今年受氣候影響，落羽松較晚變色，目前逐漸由綠轉黃，預計可欣賞至明年3月。

羽粼落羽松林腹地約8分地，現場種植約800棵落羽松，當松林倒映在水中，呈現出如詩如畫的景致，相當浪漫，平假日總吸引大批遊客造訪。今年首次採收費入園，目前是國旅必訪景點之一。

業者指出，過去這片落羽松林並未正式開放參觀，但許多眼尖民眾發現祕境後，從四面八方的小徑爭相造訪，因此聲名大噪。為了豐富園區拍照元素，今年設置地景藝術，包括復古車輛等進駐，並將落羽松刻意矮化，呈現高低層次感更有味道。

今年受氣候影響，目前落羽松僅少數由綠轉黃中，沒有往年大片火紅景致，但仍湧入攝影家及網美取景，尤其是園區內的偉士牌、三輪車等，與大片松林交織成一幅特色十足的景致。

業者表示，遊客除了可拍照打卡外，可攜帶外食入內野餐，也能與毛小孩一起同樂；此外，假日會販售咖啡及甜點或推出小市集等活動。由於落羽松有季節性，預計將開放至明年3月，接著就會休園，準備布置明年地景主題，讓遊客每年都有耳目一新的感覺。

(中時 )