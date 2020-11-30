盧廣仲大學時期連續在淡江「金韶獎」與政大「金旋獎」拿到創作冠軍，因此出道成為創作歌手，2009年拿下了金曲新人與最佳作曲獎，而他2017年第一次演電視劇，就摘下金鐘影帝獎座，今年又拿下金馬最佳原創電影歌曲獎，想不到盧廣仲如今又想「斜槓」當老闆，但還沒嘗試就被對方拒絕！

盧廣仲以創作歌手身分出道，在歌壇表現備受肯定，沒想到近10年後會以「鄭花甲」一角拿下金鐘獎影帝，讓人驚嘆根本是「被歌唱耽誤的演員」，而今年他為電影《刻在你心底的名字》演唱主題曲，又摘金馬獎座，等同「三金大滿貫」全拿，可謂登上演藝事業新高峰。

盧廣仲被頂讓的麵店婉拒「廣仲勿擾」。(翻攝自盧廣仲臉書)

而盧廣仲的「斜槓人生」沒有要停止的意思，今天他在臉書貼出一張照片，是報紙上刊載的麵館頂讓公告，原店主標示該店鄰近臨江夜市，已經營15年，主要做中、晚餐，還能接外送，優點是「客源穩、外送多」，讓盧廣仲心動表示：「我偶爾也想當麵館老闆啊」。

但殘酷的是，公告底下寫著「廣仲勿擾」，讓盧廣仲心死，悲戚自我安慰：「不打擾是我的溫柔」，一番隔空互動讓網友笑爆，原來麵館老闆的「廣仲」指的是廣告仲介，剛好同字，但粉絲認為盧廣仲終究不能頂下該店的，「大家都可以去盤下來做，只有廣仲不行，廣仲只能盤早餐店」、「老闆叫你不要再盧了，廣仲」、「你到底多常騷擾這間麵館啦」。

(中時新聞網)