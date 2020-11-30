力積電(6770)董事長黃崇仁表示，隨著5G等運用帶動需求，晶圓代工產能不足，並看好明年景氣，力積電將因應市況調漲價格。

力積電預計12月興櫃，明年朝向上市櫃邁進。

力積電董事長黃崇仁指出，分析晶圓代工產能不足的原因，在需求方面，2020~2021年全球晶圓代工產能需求成長率約30~35%。2022年後，5G、AI、分離式電子裝置需求激增，車用電子普及也帶動高階晶片需求。在供給面上，除了台積電積極擴張先進製程，近年全球晶圓代工產能幾無增加，2016~2020年產能成長率不到5%。加上半導體新廠建造需時三年，新產能緩不濟急。

力積電董事長黃崇仁表示，看好明年晶圓代工興旺，市場需求強勁，力積電因應市況調漲價格，趁勢而起。力積電並規畫明年3月新建銅鑼12吋廠。黃崇仁也指出，除了台積電外，力積電可說是唯二在台灣建廠的台灣科技廠。

(時報資訊)