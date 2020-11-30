大聯大(3702)今(30)日舉法人說明會，第三季每股獲利衝上10年新高，展望2021年，大聯大認為，目前半導體晶圓緊張狀況至少維持到明年第一季，但隨著疫情可望逐步控制下，現階段下游需求持續暢旺，對於2021年大聯大維持審慎樂觀預估，且大聯大也預估，上游晶圓產能、尤其是8吋晶圓的緊張，至少會到明年第一季。

大聯大第三季營收1699.87億元，季增加13.47%，年增加20.71%，稅後純益22.57億元，季增加6.46%，年增加26.44%，每股獲利為1.34元，創下近10年新高，單季毛利率3.62%，季減少0.31個百分點，年減少0.63個百分點。

大聯大累計前三季營收4508.42億元，年增加18.07%，稅後純益60.36億元，年增加27.94%，每股獲利為3.53元，毛利率為3.84%，年減0.62個百分點。

大聯大第三季財務關鍵指標營運資產報酬率(ROWC)與股東權益報酬率(ROE)分別為10.9%與14.2%。

財務長袁興文表示，年初以來全球產業對於科技的持續投資，帶動PC、NB、手機以及伺服器等市場強勁，半導體需求成長，加上5G、CPU兩大新產品線帶動，均成為大聯大今年營運主要成長動能。

袁興文表示，大聯大智慧倉儲目前一切計劃都如預期進行中，香港現在已經啟用，後續投資重點包括華南、東南亞以及台灣，目前下一個啟動的預計華南，整體智慧倉儲拚2022~2023年開始提供營收貢獻；營業費用方面，則是希望占營收水準持續下降，以展現管理效率的進展，目標還是落在占比營收1.5%。

針對市場關注全球最大半導體通路龍頭艾睿(Arrow)旗下的亞太集團(Arrow Asia PAC)被美方列入軍事最終用戶(MEU)實體清單，袁興文表示，目前已經注意到該事件，持續關注後面發展，轉單與否，公司系統都有規範，未來供應鏈、不論是上游下游，只要需要大聯大提供服務，都很樂意提供。

展望長線，袁興文表示，現在可以看到上游半導體產能依舊受限，但下游客戶需求持續增加，也使得大聯大庫存天數僅上下近年來的低點、約35天，故對於中長期來說，大聯大維持審慎樂觀預估。

副總經理林春杰說，預計在疫情逐漸受到控制下，2021年很多產業都會反彈，且力道很強，包括NB、手機、汽車等，且電動車會在車用中佔比越來越多，電動車需要的半導體需求更高，所以大聯大對於明年展望非常樂觀，另外，因應今年在疫情下，工作型態改變，帶動資料中心、伺服器大量建設，但當建設到一個程度後，就會出現飽和，第四季預估已經會看到趨緩，該狀況應該會延續到明年第一季或第二季。

至於上游晶圓區缺貨問題，林春杰坦言，目前缺貨真的很嚴重，可以說是甚麼都缺，加上美中貿易戰下，使得是8吋晶圓缺貨很嚴重，「現在預估要看明年第一季有沒有機會舒緩一點」。

(時報資訊)