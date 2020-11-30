慰勞警察志工，霧峰分局警察志工中隊長許秀美（右4）自掏腰包席開16桌，並與隊員們一起唱歌，場面熱絡。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

慰勞警察志工，霧峰分局警察志工中隊長許秀美（右4）自掏腰包席開16桌，隊員們齊聚大合影。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

慰勞警察志工，霧峰分局警察志工中隊長許秀美（後排中）自掏腰包席開16桌，與各派出所志工合影。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

慰勞警察志工，霧峰分局警察志工中隊長許秀美自掏腰包席開16桌，新任副中隊長陳裕承也帶來豐盛的烤大豬共襄盛舉。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

除了警察維護治安工作很辛苦，其實也有許多警察志工在背後默默奉獻，慰勞警察志工一年來的辛苦，霧峰分局警察志工中隊長許秀美自掏腰包，日前在文山休閒農場舉辦志工慰勞聯誼活動，過程中志工們還帶來精彩表演，展現志工們的熱情活力。

在員警每日繁忙的勤務中，在分局、在派出所，總有一群共約327名的警察志工，幫忙環境清潔、招呼報案民眾、安撫民眾緊張等，為嚴肅、硬邦邦的警所氣氛，帶來一絲絲柔和氣氛。

已擔任警察志工中隊長6年的許秀美，特地在這歲末年終，自掏腰包席開16桌慰勞志工們一年的辛勞，新任副中隊長陳裕承也帶來豐盛的烤大豬共襄盛舉，各志工分隊也輪番上台表演勁歌熱舞，由副分局長鐘仁亨等人組成評審團，評比選出由國光志工分隊長黃綉絨帶隊表演的「熱線你和我」榮獲第一名、第二名是內新志工分隊長顏子帶領表演的「用性命愛我」、「英台」及大里志工分隊長游舒嵋帶領表演的「寶島曼波」、「我們都是一家人」拿下 第三名，場面氣氛熱絡。

霧峰分局長陳家銘、副分局長鐘仁亨、志工副大隊長周寶達、霧峰警友辦事處主任詹景忠、前台中市警察之友總會理事長戴萬福等人都出席表達感謝之意；陳家銘表示感謝志工夥伴及警察同仁奉獻不遺餘力，有志工加入讓比較陽剛的警察機關，更加充滿溫馨的氣氛，也更拉近警民關係，獲得志工一致的認同。

(中時 )