亞洲創作天王周興哲、最強菜鳥樂團魚丁系，也將加入北市跨年晚會的行列。（北市觀傳局提供／吳康瑋台北傳真）

台北最High新年城2021跨年晚會30日公布獨家卡司名單，亞洲創作天王周興哲及史上最強菜鳥樂團魚丁糸，都將把跨年夜「唯一」演出獻給台北粉絲，除了新增的兩組超強大咖，台北跨年目前已陸續公布，包含Hebe田馥甄、伍佰＆China Blue、艾怡良、林宥嘉、蕭敬騰等豪華演出名單，31日將在台北市民廣場，一同嗨唱跨年。

最強菜鳥樂團魚丁糸「首次」站上台北跨年舞臺獨家獻唱。2020年全球遭逢疫情侵擾，對許多人來說都是相當不易的一年，面臨著許多的轉折與變化，走到年末還能相聚相守著實不易，被稱為史上最強菜鳥樂團的魚丁糸感性地說，「今年對很多人而言，相信都是滿辛苦的一年，對我們來說也是。

團員彼此之間互相鼓勵、支持，到後來重新整理心情，用魚丁糸的名稱再次站上舞台」，也不忘搞笑說，「這是我們新人團第一次站上台北跨年舞台，跟大家獨家透露，我們會有『6個人』一起演出喔！除了魚丁糸的歌曲外，還有大家熟悉的歌曲，並且會用新面貌跟大家見面喔」。

周興哲在2020年成為疫情解封後，第一位站上台北小巨蛋舉辦演唱會的歌手，精彩演出感動上萬粉絲，更登上時代雜誌；2020年的最後一場演出將獻給台北跨年舞台，究竟會不會像個唱時舞力全開、大秀結實身材，一次餵飽粉絲的耳朵跟眼睛呢？

周興哲大方承諾「這次的節目也會有舞蹈表演，音樂上則會有一些電音跟舞者一起演出，會把演唱會上的靈魂帶到這次的跨年演出。」誠意十足，更多精彩活動將陸續公布，邀請大家來台北體驗歡樂節慶氛圍，一路玩到2021。詳情可上台北旅遊網或活動官網查詢。

(中時 )