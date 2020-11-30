參加忘憂草旅行社的20名遊客，一早從高雄出發，前往南投縣仁愛鄉奧萬大賞楓途中，發生翻車意外，當場造成1人死亡，20人輕重傷送醫治療，其中傷者分別送往埔榮醫院11人丶埔基醫院9人。

現場有受傷民眾坐在地上等待救護車送醫院治療，表示上網登記參加旅行團，一早從高雄出發，翻車前巴士剛好行經下坡路段，翻車前有感覺車子撞到護欄，重心往單側直壓接著車子翻過去。

公路總局應變中心指出，高統遊覽車股份有限公司568-TT號遊覽車於南投往奧萬大聯外道路方向方向1．5公里處發生翻覆事故，造成21人傷亡，交通部公路總局已於下午1時40分成立「1130高統遊覽車股份有限公司568-TT號遊覽車翻覆事故緊急應變小組」，處理後續相關事宜。

公路總局應變中心表示，南投縣仁愛鄉奧萬大賞楓發生翻車車禍事故，1人死亡、共計21人受傷（5重傷、15人輕傷），受傷人員已分送埔里榮民醫院及埔里基督教醫院，公路總局已要求高統遊覽車股份有限公司及台中區監理所立刻派員分赴各醫院探視傷患。

公路總局指出，車禍事故原因尚待警消單位後續調查，目前得知事故車輛分別為高統遊覽車股份有限公司所有568-TT 號營業遊覽大客車，定檢及林姓駕駛人，資格均符合規定。

(中時 )