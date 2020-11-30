26位學員們習得認識何謂界面活性劑及其類型與用途，進而了解如何運用在家用清潔產品等專業技能，創造勞工在地就業機會。（陳育賢攝）

由勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市總工會辦理的「提升勞工自主學習計畫─個人清潔與保養用品製作班」第02期近日結業，26位學員們習得認識何謂界面活性劑及其類型與用途，進而了解如何運用在家用清潔產品等專業技能，創造勞工在地就業機會。

新竹市總工會理事長莊鑑川表示，此次從產業人才投資方案─提升勞工自主學習計畫結訓的26位學員，自9月4日起至11月13日上課，都完成54小時的課程，學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為各職業創業者或從事人員。

此次開班的「個人清潔與保養用品製作班班」，課程內容是指導學員認識何謂界面活性劑及其類型與用途，進而了解如何運用在家用清潔產品、身體清潔產品臉部保養品、身體保養乳液、髮用品等。

除了原料的了解，更可以學到不同用途的配方設計，以及植物精油如何搭配產品的賦香，可以分辨市售商品與自製產品的差異與認識多元材料並自行撰寫各式配方，並能恰當實際操作，做出不失敗的產品。

學員修習此課程後，可以調配客製化適合各式膚質與狀態的產品，製做客製化產品，用於第2專長或創業能力養成。

新竹市總工會是於2018年9月23日通過TTQS銅牌展延評核，核心訓練包括有勞動法的勞動法規類、勞資調解類；觀光休閒產業的領隊、導遊、導覽、行程規畫；專業技能的手工藝技術類、精緻農業、西式餐、烘焙、中式西餐；專案訓練的自辦訓練、委辦訓練等。

(中時 )