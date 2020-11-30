遼寧省國資委旗下華晨汽車集團是今年爆發債務違約潮重點大陸國有企業之一，但11月20日被法院宣告破產重整，並非因為這些債務違約，而是還不出積欠格致汽車1000萬人民幣貨款，但除最優質資產、與BMW合作華晨寶馬早已轉給遼寧國資委旗下遼寧交通建設投資，與法國車廠雷諾合資華晨雷諾金杯汽車甚至還在發布新車款，讓債權人激憤。

華晨總負債規模達1328億人民幣，但連1000萬都不想還，寧願被宣告破產，遑論上千億債務。而且在破產重組前，將年收入約60億、淨利約43億華晨寶馬，左手轉右手，化解遼寧國資委財政風險，卻把信用評級機構、提供融資金融機構和其他債權人當韭菜割，擺明憑實力和背景賴帳。

儘管進入破產重整程序，但合資公司卻不受影響，華晨雷諾金杯29日還在北京上市新車款金杯海獅王；華晨中國在香港證交所也未停牌，不過今日跌幅近4%。除華晨雷諾表示華晨汽車集團重組不影響合資企業，華晨新日新能源汽車也將於近期開展品牌。

中央財經委員會辦公室主任劉鶴、中國證監會雖先後表示要立案調查，但具體對華晨汽車還有遼寧國資委能懲處到什麼程度、債權人權益是否有保障，都尚屬未知。

華晨汽車集團今年上半年新增債務就有523.76億人民幣，資產負債率超過110%。儘管債券信用評級之前都是最高AAA等級，但今年10月爆發規模10億美元違約，隨後又被判處進入破產重組程序，可能也影響品牌在消費者心中形象，華晨寶馬、華晨雷諾前景都有待觀察

(中時新聞網)