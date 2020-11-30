傷患陸續送抵醫院。（黃立杰／攝）

南投奧萬大中型巴士翻覆，警消搶救。（民眾提供）

南投縣仁愛鄉奧萬大聯外道路今（30日）發生中巴翻覆車禍，造成1死20輕重傷，駕駛初步表示是因煞車失靈導致。公路總局調查，該輛中巴屬高統遊覽車公司車輛，出廠年份為2012年，司機有82項交通違規紀錄。不過高統遊覽車公司老闆娘出面回應，表示出事中巴是陳姓男子來靠行的，而出事的林姓司機才剛來幾個月。

這起車禍發生在中午約12時35分，出事中巴上一共有19名遊客與1司機1領隊，共計21人，為高雄市「忘憂草旅遊社」舉辦的奧萬大賞楓一日遊行程。巴士上午6時30分自高雄出發，預計於中午前往奧萬大森林遊樂區，未料卻在行經親愛部落往奧萬大森林遊樂區道路1.5公里下坡彎道時，發生翻覆意外。

林姓司機送醫時表示，當時經過下坡，他試踩剎車，感覺巴士煞車失靈，所以他嘗試不斷碰撞山壁減速，但卻在下坡處發生翻覆。詳細事故原因仍有待調查。

根據公路總局資料，該肇事中巴出廠年份2012年，屬高統遊覽車公司車輛，車齡近9年，不算老舊，也有通過定期檢驗，定檢及駕駛人林姓男子資格均符合規定。但林姓駕駛自2013年6月領照以來，短短7年間，大大小小違規竟高達82件，其中包括違停、行人違規案、機車違規、自駕違規等，公路總局正清查其中幾件與大客車駕駛行為有關。

另據ETtoday報導，高統遊覽車老闆娘表示，出事的遊覽車是一名陳姓男子來靠行的，並不清楚陳姓男子請的司機，而出事的林姓司機才剛來幾個月。

(中時新聞網)