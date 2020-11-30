國際新冠肺炎疫情嚴峻，印尼移工近期成為台灣境外移入確診大宗，今(30)日更一口氣新增20例移工確診，中央流行疫情指揮中心表示，為維護國內防疫安全及減少印尼籍移工境外移入病例持續發生，自今年12月4日至17日，將暫停引進印尼籍移工入境來台工作二週，並視當地疫情，再評估是否自12月18日起減半原印尼籍移工每周入境人數。

依據勞動部統計，自今年3月17日起移工入境應檢疫14天，印尼籍移工入境人數共7279人，其中社福類引進人數為5437人，產業類引進人數為1842人。近期因印尼籍移工持續發生確診個案，指揮中心11月20日已宣布自當日入境的印尼籍所有移工，均需接受集中檢疫，以確保社區防疫安全；此外，已陸續暫緩8家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作，以加強邊境管理。

經統計，11月份每周入境印尼籍移工平均人數為677人，此次全面暫停引進二週，預計會減少約1350名印尼籍移工來台，如後續評估減半引進印尼籍移工來台工作人數，每周印尼籍移工可入境之上限人數為339人。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，印尼當地疫情嚴重，移工管理、陰性檢驗報告準確度都和事實有落差，為了保護我國醫療量能，才採取暫緩引進印尼及移工2週的措施，是否會進一步加強管制措施或恢復常態引進，則視疫情滾動檢討。

陳時中指出，雖然我國有大量家事移工的需求，但是家事移工接觸的都是體弱的高風險族群，不得已才暫緩引進。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥指出，印尼移工以社福移工為大宗，指揮中心一直有和勞動部合作，無論是產業或社福移工都有主動延長其在台時間，以避免交通移動帶來傳染風險，本次雖然暫緩兩周，但現有移工若在台工作時間到期，勞動部仍可主動聯繫僱主延長移工的合約。

(中時 )