國民黨團27日為杯葛萊豬進口議題，在立院議場內丟豬內臟，阻止行政院長蘇貞昌上台施政報告，還因此鬧上國際版面。而當天國民黨立委兼黨團首席副書記長鄭麗文雖未上台質詢，但對著蘇貞昌「連珠砲」式狂轟30分鐘，引發關注，更被視為新一代女戰神。而她在政論節目上也再度開轟，痛批「史上沒有比他(蘇貞昌)更難看的行政院長。」

鄭麗文28日在政論節目《少康戰情室》中提到當天立院狀況時表示，為了抗議萊豬，國民黨12次阻擋行政院長蘇貞昌進行施政報告，但民進黨都沒有任何的動作，它其實是故意的，「大家又不是沒有看過民進黨在清場，這一次是因為時間也差不多了，總統蔡英文也出面了，所以就想要清理戰場。」

鄭麗文直言，民進黨讓國民黨杯葛12次的原因，主要是第一，他們希望冷處理，因為這件事情民進黨嚴重理虧，就連過去長期反萊豬綠委這一次也低調，因為他們也很掙扎；第二，這對選票很傷的，加上立院盛傳出貞昌跟陳菊不同，大家都不理他；她說，「現在時間到了，是柯建銘嗆聲說是D-DAY的，說要不排除上演全武行出，那大家當然有備而來，當然想辦法杯葛蘇貞昌上台，最好辦法倒豬心、豬腸，畢竟你硬要強迫我們吃 、又不標示，所以倒下去，大家就難打架了，效果就是非常好。」

且鄭麗文更說，「就是要讓蘇貞昌難看，他真的很難看，史上沒有比他更難看的行政院長，沒有一個行政院長，不管是民進黨或是國民黨執政，沒辦法上台12次，上台時後還被這樣子對待。」

(中時新聞網)