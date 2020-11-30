台灣微軟、台灣思科、以及亞馬遜旗下雲端服務商AWS等國際大廠，30日齊聚高雄，與中華電信、遠傳等國內電信業者，合組全台首創的「5G AIoT國際大聯盟」，要在亞灣特區，打造全台最完整的5G AIoT驗證與示範場域，預估可帶動300億元投資，並創造1200億元年產值。

高雄「5G AIoT國際大聯盟」30日下午2時，在高雄展覽館舉行大聯盟成軍記者會，行政院秘書長李孟諺、高雄市長陳其邁、高雄市議長曾麗燕、中華電信董事長謝繼茂、台灣微軟總經理孫基康、美國高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰、CISCO總經理陳志惟、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾、遠傳電信總經理井琪、智崴董事長歐陽志宏、立委賴瑞隆等多位企業、法人和中央部會代表出席與會。

高雄市長陳其邁致詞指出，在中央的全力支持之下，在高雄亞灣特區成立「5G AIoT國際大聯盟」這個國家級新創園區，是一件關係高雄產業發展最重要的事，可望將高雄推向高階製造中心。

例如國內第一家建制並採用5G智慧工廠的日月光，就是典型代表，陳其邁表示，為了進軍5G AIoT領域，「高雄市政府的Open Data已經準備好了」，並將扮演助攻的角鮑，與國內外廠商攜手，一起前進5G AIoT的藍海市場，未來，高雄可望成為我國5G AIoT出口東協，甚至是全球市場的出海口。

高雄副市長羅達生指出，規劃在亞灣特區內的58公頃面積，包括高雄流行音樂中心、電競館、旅運中心、高雄展覽館、以及高雄軟體園區，打造全台最完整的5G AIoT驗證與示範場域，預估可帶動300億元投資，並創造1200億元年產值、以及10600個就業機會。

羅達生說，高雄「5G AIoT國際大聯盟」將採以大帶小的策略，共有38家創新廠商、28家系統商、38家應用商、以及10家平台商參與，總共廠商家數達114家。

中華電信董事長謝繼茂指出，5G創新應用市場，必須整合AI、資安、大數據等關鍵基礎技術，中華電信也正積極尋找合作夥伴，提供創新服務，未來，不僅將於年底前搶，先進駐亞灣5G AIoT創新園區，預估3年內創造500個就業機會，也將配合高雄市長陳其邁以大帶小的策略，攜手世界級雲端服務的國際大廠，共同帶領台灣新創業者邁向國際。

台灣微軟總經理孫基康表示，5G是解決各種產業問題的「啟動器」，而高雄在智慧製造方面，有非常大的發展潛力，期待亞洲新灣區的驗證示範場域，盡速完工，台灣微軟也將與高市府和在地的夥伴合作，一起推動高雄AI、雲端及數位轉型多元產業發展，讓企業和人才留在高雄。

台灣思科總經理陳志惟表示，將積極配合高市府產業發展政策，帶入先進資訊科技與相關資源，攜手電信與雲端業者，共創屬於高雄的5G AIoT平台，運用5G開放系統架構的特性，形成產業聚落並培養多元的人才，並提供更便捷的市民服務。

(工商 )