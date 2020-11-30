元大銀分行總動員防詐騙，今年以來擋住20件詐財案。根據元大銀行統計，今年1至10月，分行人員共成功防止20件詐騙案件，金額達新臺幣1,223萬2千元及2萬6,200美元，全行可說積極總動員助陣客戶防範詐騙。

其中，元大銀今年9月在台中豐原分行為客戶防堵的一件「愛情詐騙案」，還獲了台中市政府的表揚，並由台中市長盧秀燕親自頒獎。

對於案情始末，元大金說明，豐原分行所攔阻的這宗詐騙案是臨櫃匯款，金額共1萬6,900美元，折合新臺幣約50萬7千元，在9月3日下午兩點，台中市一名女子前往元大銀行豐原分行，欲匯款上述金額到海外，女子聲稱在網路上認識外籍男友，因經營建築業，執行工程標案需要支付稅金，急需協助，由於行員即時發覺有異，並通知員警到場勸阻，才使警民能聯手成功守護客戶財產安全。

近幾年來在跨國交友詐騙在台灣時有所聞，其中根據內政部警政署針對「臨櫃提（匯）款詐騙手法」統計資料，今年前8月「假交友（投資詐財、徵婚詐財）」百萬財損案件逾500件，佔總詐騙案件6成，也因此元大銀豐原分行透過銀行員的臨櫃把關，成功防堵上述的跨國愛情詐騙案，也獲台中市政府高度重視，還由市長親自出面頒獎表揚。

元大金對此指出，元大銀啟動「臨櫃作業關懷客戶」服務機制已有多時，在該機制之下，銀行員對於推動消費者保護及公平待客原則都高度重視，亦由總經理擔任「公平待客原則推動小組」召集人，每月向董事會提報工作報告，由上述元大銀今年以來防堵詐騙案的成果，也顯見公平待客的推動及精神在元大銀已有落實。

(工商 )