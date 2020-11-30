易淑寬30日錄何篤霖主持的JET《命運好好玩》，她提及國內旅遊潮復甦，近日忙著全台跟遊覽車叫賣各種用品，雖然曾遇遊覽車小姐刁難，但她以開朗態度應對，反而成功營造歡樂氣氛，讓遊覽車小姐道歉並立刻預約下次合作。她的兒子易寶宏過去捲入信義區殺警案，被判刑9年，目前已入獄2年，她曝兒子在裡面很乖，還靜心看書、練大字畫，未來出獄或許會辦書畫展。

易淑寬坦言大愛、三立《戲說台灣》有來找她接戲，但現在時間全被遊覽車工作占滿，還要幫忙行銷規畫，一周七天都是滿的，平日大概跟2、3台遊覽車叫賣，假日五、六、日會到8、9台，「之前拍戲拍到『要死』，現在每天穿水水，遊山玩水，等領薪水，以前一台車業績萬把塊，現在受疫情影響，沒這麼多」。她笑稱自己上車都沒講產品，反而都是唱歌跟講笑話，或是分享過去拍戲的抓鬼故事，「現在不只是賺錢，還有交朋友」。

易淑寬目前忙於副業。（JET提供）

問到是否有遇過奧客，易淑寬笑說：「當然有，不是只有客人，有的小姐見不得人好，我上車前她跟客人介紹：有一個以前都演壞媳婦、壞婆婆的人，現在沒戲拍，才來賣東西，你們沒買也沒關係，聽懂意思吧。」遊覽車小姐邊說，她就坐在副駕駛座聽著，司機還瞪大眼睛看向她，嘴裡直道歉，幸好後來被易淑寬機智化解。

(中時 )