徐生明國際少棒錦標賽今天展開16強單淘汰賽，但在上午紅葉國小與桃源國小的比賽卻發生爭議事件，5局下桃源敲出安打攻下超前分，此時裁判以比賽時間已到為由裁定結束，引發紅葉教練團不滿，雖然抗議未果，紅葉總教練武俊鴻也藉此機會教育小球員，要把握場上的每次機會。

根據徐生明盃競賽規程，「此次賽制採6局制比賽，預賽單循環制4隊一組，競賽時間單場90分鐘，每組取積分最高2隊晉級決賽；決賽採單淘汰賽制，比賽無時間限制，必要時採強迫取分制。」

也因為秩序冊上如此寫，才讓紅葉教練團認定今天起的比賽都是「決賽」，拿出秩序冊爭取不該因時間已到為由裁定比賽結束。

紅葉此役開賽就先失掉3分陷入落後，4局上追回1分，但下半局又丟了1分，5局上靠著3支安打、2保送及對手失誤追平，下個半局又被桃源連續敲2支二壘安打攻下超前分，最終因比賽時間已到被裁定，以4比5輸球。

雖然因此輸掉比賽，武俊鴻也藉此機會教育小球員，有機會出現時就要好好把握，「我也跟他們說，若是沒有之前那個守備瑕疵，比賽可能也不會是這樣，但沒關係，回去再好好練就好。」

針對此次競賽規程認定有出入，大會也做出回應，大會表示，決賽只包含冠軍戰、季軍戰，但針對規程文字不完善之處會做檢討跟討論，接下來的比賽雙方列隊時，裁判告知比賽時間限制。

因比賽時間已到，裁判裁定比賽結束。（毛琬婷攝）

(中時 )