豐原醫院邀請藝術教師教導病友們畫重複畫、纏繞畫，以紓解病痛 。（豐原醫院提供／陳淑娥台中傳真）

今年受新冠肺炎疫情影響，許多活動都被迫取消或延期，豐原醫院衛教護理師則在歲末舉辦「感恩茶會」活動，邀請藝術教師教導病友們畫重複畫、纏繞畫，紓解心中因病痛之心。

豐原醫院精神科主任余俊彥表示，癌症患者因為疾病的關係，容易在心理層面出現緊張、焦慮、憂鬱等症狀，這些症狀其實可以藉由一些方式進行調適，像是目前最夯的重複畫或是纏繞畫等，屬於藝術治療領域，有助病情效益。

75歲謝姓病友說，自己不善於畫畫，透過老師的教學，也畫出一幅海邊風景畫，海鷗翱翔天際，悠閒享受涼風，彷彿就坐在畫裡，靜靜享受，心裡也變得輕鬆自在。

豐原醫院院衛教護理師黃綺麗指出，今年受疫情影響，許多病友會活動雖然延期舉辦，但病友的健康仍然以電話方式持續關心，讓他們感受到身邊有護理人員持續陪伴對抗病魔、一起抗癌。

1940年代，藝術治療學者注意到，藉由藝術治療抒發患者的情緒、壓力等等，纏繞畫或重複畫則藉由簡單的圖形、重複的點線面線條，無拘束、隨時隨地創作，也增加專注及放空，達到冥想及靜心的感受，因而焦慮及壓力也隨之轉移、減輕。

(中時 )