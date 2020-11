台灣三星電子於今年首度在台舉辦「Solve for Tomorrow」競賽,並以「新思維,心技術,共創星未來」為題,廣邀台灣學生一同用創意結合科技發想提案。三星為幫助學生於兩周內提升決賽實戰力,邀請Social AED 社會設計平台發起人林紹偉,開設「創新思維:結構化的創新歷程」工作坊實作課程,指導學生透過STEM知識跳脫框架,運用設計思考改善台灣現有社會問題,將創意落實到執行面,優化整體提案。

三星「新思維,心技術,共創星未來」創意提案競賽,於9月底報名開跑後,即獲得各大專院校學生熱烈迴響,共收到超過150組隊伍作品,組隊人數近500人,足見台灣學生對於改變社會問題的熱忱。收到學生作品後,專業評審團立即展開審查及評分,最終由22組團隊脫穎而出,獲得決賽門票,決賽預計於12月13日舉行,並於12月14日舉行頒獎典禮,頒發首獎一組、特優獎兩組及優選獎三組,得獎者可獲得總獎額破百萬的豐富獎金與獎品。

為提升入圍決賽隊伍於設計思考、團隊合作、同理心等多面向的能力,此工作坊將參賽隊伍重新打散分組,鼓勵學生踏出舒適圈,與不同領域的人相互交流,並邀請經驗豐富的林紹偉講師規劃精實的課程,從「以人為本」的思維出發,讓學生透過實作了解「設計思考」如何實踐「社會設計」的精神。講師於最初的課程中,透過如何用一條線與三次轉彎來連接九個3x3的圓點,激勵學生突破思考框架,讓本次實作課程在學生的驚呼中正式揭幕,年輕學子們的腦力激盪就此展開,碰撞出專屬年輕世代的創意火花。

課程中,學生自熟悉的校園環境中尋找問題,從設計思考出發,以同理心了解使用者經驗歷程,在洞見問題背後的資訊時,藉由創意發想解決問題原點,透過一系列的實際演練,進行原型測試以強化自身的思考邏輯。為了能快速發想創意、找到問題癥結點,講師引導學生利用多種工具幫助思考,三星亦提供每組隊伍一台Galaxy Tab S7│S7+系列,搭配最佳利器S Pen及書本式鍵盤皮套繪製方案草圖,以更智慧與流暢的方式,達到事半功倍之效。

三星「Solve for Tomorrow」競賽自2010開始,至今已於20多個國家舉辦,參賽總人次更超過160萬名,旨在凝聚全球年青人的創意及對科技的熱情,透過結合設計思考模式,解決當地社會問題。因時空背景不同,每個獲獎案例的創意也十分多元,講師也分享全球三星Solve for Tomorrow競賽的獲獎案例,引領學生更快融入課程,如2018年美國「Solve for Tomorrow」首獎,由發明能讓專業人員安全處理使用後針筒的中學生們摘下。

(中時 )